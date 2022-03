Recensione Meross MSS530L e Meross MSL320 – Meross è una compagnia molto attiva nel campo della domotica, con una serie di soluzioni dal prezzo accessibile pensate per rendere più semplice la gestione della casa. Dopo avervi presentato alcuni prodotti della compagnia nelle scorse settimane, torniamo a parlarvi del brand per portarvi la nostra esperienza d’uso con due prodotti utili e dai mille usi.

Il primo è una striscia a LED che può servire per illuminare angoli bui della casa, per creare dei punti luce particolari o per dare un tocco di vivacità a una stanza. Il secondo invece è un interruttore con tre pulsanti touch, ideale in abbinamento con lampadine intelligenti. Li ho provato entrambi per parecchie settimane e oggi vi racconto com’è andata.

Meross MSL320, striscia a LED poliedrica

Per dare un tocco particolare di luce alla propria casa, una delle soluzioni più semplici ed economiche è sicuramente rappresentato dalle strisce LED. Riescono infatti a portare la luce in posti dove spesso manca una presa di corrente (come i pensili della cucina o alcuni angoli del bagno) ma allo stesso tempo consentono di creare delle zone particolari in casa.

Meross MSL320 è una striscia con LED RGB della lunghezza di 5 metri, controllabile tramite applicazione e assistenti vocali, semplicissima da installare grazie al biadesivo posto sul retro della striscia. In questo modo diventa facile fissarla su cornici, mobili, pareti, senza usare chiodi, trapano o martello.

É sufficiente avere una presa di corrente a cui collegare l’alimentatore e il pulsante e una connessione WiFi per poter configurare la striscia tramite la companion app. La procedura richiede un paio di minuti ai quali si aggiunge il tempo per l’eventuale configurazione degli assistenti vocali con cui controllare accensione, spegnimento, colore e intensità.

Ho utilizzato la striscia per creare una zona di luce su un letto a castello, posizionato sotto alla luce principale. Fissando la striscia a LED sul supporto del letto ho avuto la possibilità di avere una maggiore luce sulla scrivania posta a fianco del letto. E inoltre la striscia svolge egregiamente la funzione di luce notturna (l’ho installata nella cameretta di mio figlio) ma consente anche di creare atmosfere particolari quando gioca coi suoi amici.

Questa è solo la mia soluzione ma avrei potuto fissarla dietro al mobile della TV per creare delle scene più coinvolgenti durante la visione di un film, o in soggiorno per illuminare solo la zona del divano lasciando il resto della stanza in penombra. Tramite la companion app è possibile intervenire sul colore e sulla luminosità ma anche gestire effetti luminosi molto carini.

E se la striscia dovesse essere troppo lunga è possibile tagliare la parte in eccesso seguendo una delle linee di taglio presenti a intervalli regolari, così da non avere spezzoni arrotolati da qualche parte.

Potete acquistare Meross MSL320 su Amazon utilizzando questo link.

Meross MSS530L, un interruttore davvero intelligente

Il secondo componente che ho provato è l’interruttore intelligente Meross MSS530L in grado di controllare ben tre punti luce. Può essere montato su una normale scatola presente nelle nostre case (tipo le 503) e non richiede particolari competenze. Se non sapete come mettere mano all’impianto elettrico vi consigliamo di rivolgervi a personale esperto, per evitare qualsiasi tipo di problema.

Nel mio caso ho montato l’interruttore in bagno, utilizzandolo per controllare due faretti e un aspiratore (quest’ultimo collegato a uno Shelly). È sufficiente portare la fase nell’ apposito ingresso, collegare le tre uscite senza dimenticare di portare un neutro, indispensabile per il funzionamento dell’interruttore.

I tre pulsanti sono di tipo touch, a sfioramento, con un LED verde che si accende quando il carico collegato è spento. In questo modo diventa più facile raggiungere gli interruttori al buio o capire subito quali luci sono accese, una soluzione comodissima se utilizzate l’interruttore per controllare luci in corridoio o comunque dall’esterno delle stanze.

Tramite la companion app è possibile verificare lo stato di ogni pulsante ma risulta ancora più comodo accendere le luci tramite assistenti vocali o IFTTT. In questo modo è possibile far diventare intelligenti anche luci o altri dispositivi senza per forza dover utilizzare lampadine smart o lampadari intelligenti, integrandoli nel sistema di domotica.

Tramite la companion app è anche possibile programmare l’accensione o lo spegnimento dell’interruttore, utile ad esempio per essere sicuri che tutte le luci di casa siano spente a una certa ora, o per trovare la luce accesa rientrando in casa. Ho trovato questo interruttore particolarmente comodo ed elegante, utile anche per consentire a chi ha poca dimestichezza con la domotica di continuare ad accendere e spegnere le luci in maniera tradizionale.

Potete acquistare Meross MSS530L su Amazon utilizzando questo link.