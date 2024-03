Le friggitrici ad aria stanno ormai diventando uno degli elettrodomestici più popolari, grazie anche a prezzi molto interessanti e a funzioni sempre più evolute. Apprezzate per la loro versatilità e per la semplicità di utilizzo, vengono spesso preferite ai più tradizionali forni, soprattutto quando è il momento di preparare pietanze veloci, con l’indubbio vantaggio di essere molto più semplici da pulire.

Oggi vi portiamo la recensione di CORSORI Turbo Blaze, prodotta da un brand che, dopo aver debuttato oltre dieci anni fa sul mercato nord americano, sta rapidamente guadagnando consensi anche in Europa, grazie a un ottimo rapporto prezzo prestazioni. A prima vista il prezzo potrebbe sembrare leggermente elevato, soprattutto rispetto alle numerose offerte disponibili in Rete, anche di brand più conosciuti, ma una volta provata, e soprattutto dopo aver utilizzato tutte le sue funzioni, scoprirete di aver fatto un ottimo affare.

Un valido sostituto al forno tradizionale

Una delle obiezioni che vengono subito in mente a chi valuta l’acquisto di una friggitrice ad aria è ovviamente legata alla quantità di cibo che si può preparare e ai tempi di cottura. È ovvio che difficilmente potrete utilizzare esclusivamente CORSORI Turbo Blaze per preparare il pranzo di Pasqua con sei portate per dodici persone, a meno che non vogliate iniziare alle 9 del mattino e finire alle 9 di sera. Però se avete una classica famiglia composta da 3/4 persone questa soluzione è sicuramente valida e vi permette di preparare molto velocemente cibi gustosi e decisamente più salutari rispetto a una friggitrice ad olio. Delle nostre impressioni sui risultati ottenuti però vi parleremo tra poco, dopo aver inquadrato al meglio il prodotto.

La friggitrice ad aria CORSORI non è particolarmente ingombrante, visto che misura 34 x 30 centimetri per 30 centimetri di altezza, aggiungete qualche centimetro per il manico del cassetto, e la sua colorazione nera la rende adatta a qualsiasi cucina, senza mai stonare. Certo, la superficie superiore, quella dove sono presenti i controlli touch a sfioramento, potrebbe non sembrare una scelta intelligente, visto che è facie lasciare qualche ditata, ma la finitura è resistente ai graffi e all’usura e si pulisce con estrema facilità. Tutto il resto della friggitrice è di colore nero con finitura opaca, quindi eventuale sporco si vedrà molto meno.

Uno dei problemi delle friggitrici ad aria, almeno per quanto riguarda i modelli più economici, è il tempo di cottura che a volte risulta elevato, poco adatto quindi alla realizzazione di piatti veloci. Non è il caso di Turbo Blaze, che prende il nome proprio dalla tecnologia che rende unica questa friggitrice. Il nuovo motore a corrente continua, che prende il posto del tradizionale motore a corrente alternata, consente di ridurre i consumi e di velocizzare la cottura delle pietanze, grazie anche a una ventola a velocità variabile che aiuta a cuocere le pietanze in maniera più uniforme.

Sono infatti cinque le velocità a disposizione, anche se tutto viene regolato autonomamente dalla friggitrice, in base al programma di cottura selezionato. È possibile scegliere tra dieci diverse modalità, tra cui preriscaldamento, riscaldamento, essiccazione, cottura al forno tradizionale, lievitazione e mantenimento del calore, mentre la modalità Turbo viene utilizzata per la frittura ad aria, per gli arrosti, per la grigliatura e per i cibi congelati.

I comandi, come dicevamo, sono tutti a sfioramento e oltre a scegliere il programma è possibile impostare la temperatura di cottura e il tempo, basandosi anche sul ricettario fornito nella confezione di vendita. Inutile dire che il metodo migliore è quello di provare, impostando magari un tempo leggermente inferiore a quelli suggeriti per evitare che il cibo si secchi eccessivamente. Il tasto di accensione e quello di avvio sono ben visibili, contrassegnati da simboli che ormai abbiamo imparato a conoscere, solo le modalità di cottura hanno le scritte in inglese ma è facile anche per chi non conosce la lingua destreggiarsi dopo pochi minuti di utilizzo.

L’attenzione per i dettagli è evidente, basta guardare il retro della friggitrice: nella maggior parte dei modelli lo sfiato dell’aria calda avviene direttamente verso il retro, finendo nella migliore delle ipotesi sul paraschizzi, mentre CORSORI ha utilizzato un sistema che devia l’aria calda verso l’alto, facilitando l’aerazione e lo sfiato.

È disponibile anche un’applicazione, VeSync, ma non serve per controllare in alcun modo la friggitrice, che non ha alcuna funzione smart. Tramie quest’app invece potrete accedere a un vasto ricettario, dedicato tra gli altri modelli anche alla Turbo Blaze, così da sfruttarne appieno le potenzialità. L’applicazione vi permette inoltre di aggiungere gli ingredienti delle varie ricette alla lista della spesa, così da semplificarvi il lavoro in negozio.

Le ricette sono ben fatte, con numerosi dettagli sia relativi ai tempi che alle varie fasi ed è possibile aggiungere delle note personali per arricchire ulteriormente la preparazione, magari con modifiche o tempi di cottura diversi da quelli indicati.

Come cucina

Bella, semplice da usare, innovativa, tutte belle cose, ma alla fine, come cucina questa CORSORI Turbo Blaze? Si, perché alla fine è questo l’aspetto più importante. Le dimensioni del cestello (6 litri sulla carta, 5,7 litri per i più precisini) sono decisamente più che sufficienti anche per una famiglia di quattro persone, ma anche se vivete da soli si rivela adeguata, grazie anche alla possibilità di cuocere i cibi fino a 230 gradi. Questo significa, soprattutto con i cibi surgelati, ridurre i tempi di cottura e quindi risparmiare sulla bolletta.

Sul fondo del cestello poi, è possibile inserire un apposito piatto crisper che permette ai cibi di rimanere leggermente sollevati rispetto al fondo del cestello. In questo modo è possibile ottenere pietanze più croccanti, lasciando depositare sul fondo l’umidità o i succhi della carne. Allo stesso modo è possibile lasciare direttamente i cibi sul fondo del cestello, così che mantengano l’umidità necessaria e non risultino troppo asciutti, come nel caso di carni più delicate come il pollo.

Abbiamo ovviamente provato a friggere diversi tipi di patatine, partendo sempre dal prodotto congelato al quale è stata aggiunta qualche goccia d’olio, tramite uno spruzzino (metteteci il classico olio da cucina e lasciate perdere quelli da supermercato). Rispetto ad altri modelli provati in passato, i tempi sono davvero ridotti, in circa 10 minuti la maggior parte delle patatine è pronte, un paio di minuti in più se le preferite più croccanti i dorate. Sui fritti quindi ci siamo in pieno, tempi ridotti, cottura e doratura perfetti, cibi croccanti che però restano più leggeri rispetto a una più tradizionale friggitrice ad olio, a tutto vantaggio della salute senza che il palato ne debba risentire.

Anche piatti più complicati, come arrosti con patate, sono stati cotti in maniera perfetta, seguendo le istruzioni nel ricettario e avendo l’accortezza di adattare tempi e temperature in corso d’opera. Pesce e carne sono sempre risultati gustosi e cotti in tempi più che ragionevoli, sicuramente inferiori rispetto a un forno tradizionale e con risultati decisamente migliori. Le costine di maiale, ad esempio, possono essere cotte normalmente e poi fritte ad aria per qualche minuti per una consistenza molto simile a quella ottenibile su una griglia, ma con la carne che resta decisamente più morbida e gustosa.

Il cestello è in grado di ospitare anche teglie da 20/22 centimetri, quindi potrete cucinare anche tore salate o le classiche torte dolci e anche in questo caso ci siamo sbizzarrito con diverse ricette, tutte con risultati davvero soddisfacenti.

Tutto questo non significa che riesca sempre tutto al primo tentativo, ci è capitato di mangiare patatine non perfettamente cotte, ma bastano un paio di tentativi per trovare le impostazioni giuste. E poi è sempe possibile rimuovere il cestello per assaggiare i cibi, decidendo se modificare al volo i parametri.

Facile da pulire

Se cucinare con CORSORI Turbo Blaze è un vero piacere, anche per il palato, com’è la sua manutenzione? Dimenticatevi griglie, supporti, materiali delicati da lavare a mano con il timore di rovinarli. Qui avete solo il cestello e il piatto da posizionare sul fondo, entrambi realizzati con materiale antiaderente e lavabili anche in lavastoviglie, come suggerisce lo stesso produttore.

Per la parte esterna basta un panno umido a meno che, ovviamente, non siano rimaste tracce di grasso o cibo, mentre per l’interno abbiamo sempre preferito utilizzare acqua calda, evitando per quanto possibile di utilizzare detergenti i cui residui potrebbero poi finire sul cibo. Nei nostri test la parte interna non si è mai sporcata in modo particolare, nemmeno con i fritti, anche perché basta davvero pochissimo condimento, giusto qualche goccia d’olio per le patatine o per i classici nuggets di pollo, uno stuzzichino ideale prima del pranzo della domenica.

In conclusione

Vale dunque la pena di acquistare CORSORI Turbo Blaze? A nostro avviso assolutamente si, si tratta di un prodotto completo, ricco di funzioni, con la giusta dose di innovazioni che rendono più veloce ed efficiente la cottura dei cibi, risultando una valida alleata anche in quelle situazioni in cui il tempo per preparare i pasti non è tantissimo. E per chi si diletta nella preparazione di piatti elaborati si rivela una sorpresa a volte inaspettata ma molto piacevole.

Attualmente CORSORI Turbo Blaze è in offerta su Amazon a 149,99 euro, applicando il coupon da 20 euro presente nella pagina, un prezzo assolutamente adeguato alla qualità del prodotto.