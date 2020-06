Dovevano scadere ieri, e invece continuano ancora gli “Sconti di metà anno” di Xiaomi, una campagna promozionale che riguarda smartphone e non solo. Per approfittarne c’è tempo fino alla mezzanotte di domenica 28 giugno 2020, perciò non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Offerte e dettagli sugli “Sconti di metà anno” di Xiaomi

La promozione è disponibile solo sullo store online ufficiale di Xiaomi e prevede sconti piuttosto interessanti su prodotti di vario genere.

Lato smartphone c’è Redmi Note 9 in versione 3 – 64 GB a 179,90 euro, Redmi Note 9S a 249,90 euro con incluso Redmi Power Bank e POCO F2 Pro in versione 6 – 128 GB a 499,90 euro.

Da citare anche Xiaomi Mi Note 10 Lite, in vendita in bundle con le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic a 399,90 euro, e i Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, venduti assieme alla Xiaomi Mi Band 4 e alle cuffie Mi True Wireless Earphones Lite.

Restano attivi anche due codici promozionali, che danno diritto a un ulteriore sconto:

xiaomi618 : 10 euro in meno su alcuni smartphone Redmi e su Mi Note 10 6 – 128 GB

: 10 euro in meno su alcuni smartphone Redmi e su Mi Note 10 6 – 128 GB poco618: 20 euro in meno su POCO F2 Pro 8 – 256 GB

Lato prodotti del cosiddetto settore ecosystem, fra le offerte più interessanti troviamo il bollitore Xiaomi Mi Smart Kettle, acquistabile a 39,99 euro, il purificatore Xiaomi Mi Air Purifier 2H a 129,99 euro, le cuffie Xiaomi Mi Noise Cancelling Earphones (Type-C) a 49,99 euro e il Mi LED Celling Light a 79,99 euro.

Comunque, qui trovate il completo degli “Sconti di metà anno” di Xiaomi, disponibile fino a domenica 28 giugno. Ma se cercate altro non perdetevi le offerte tech che segnaliamo ogni giorno sul nostro canale Telegram: ecco il link diretto.