Da Carrefour arrivano i “Fantastici 11”: ecco le offerte del volantino di marzo

Dopo MediaWorld, anche Carrefour rinnova il proprio catalogo e lancia, oggi che è la festa del papà, il nuovo volantino Fantastici 11, che include sconti fino al 40% su un’ampia selezione di prodotti d’elettronica (e non solo), tra cui ci sono anche smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici.

Migliori offerte Carrefour su smartphone Android

Il volantino di Carrefour, valido fino al 20 marzo 2020, propone offerte interessanti anche su diversi smartphone Android, per i quali ci sarà uno sconto tra i 50 e i 150 euro rispetto al prezzo di listino nonché la possibilità di usufruire del finanziamento a tasso zero in 20 rate (TAN fisso 0%, Taeg 0%). Purtroppo gli smartphone Android in promozione non sono in realtà così tanti, ma abbiamo comunque deciso di segnalarvi le migliori qui di seguito:

Xiaomi Mi 9 Lite a 269 euro

a 269 euro Huawei P30 Lite a 329 euro

a 329 euro Samsung Galaxy A71 a 459 euro

a 459 euro Motorola One Action a 229 euro

a 229 euro Samsung Galaxy A30s a 189 euro (solo il 21 marzo 2020)

È evidente che gli smartphone Android in offerta non sono tanti, ma a questo indirizzo potete anche visionare il volantino completo dove sono elencati tutti i prodotti – elettronici e non – in promozione. Che questa possa essere anche l’occasione giusta per acquistare una smart TV o una console?