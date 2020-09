Da Unieuro c’è la “Mac Week”: sconti su iMac e MacBook fino al 24 settembre

Da Unieuro è arrivata la Mac Week: ecco la nuova promozione online di Unieuro che propone – in tempo per il ritorno tra i banchi di scuola – una lunga settimana di super sconti su Apple MacBook e su Apple iMac, che per l’occasione potranno essere acquistati anche in comode rate a tasso zero.

Migliori offerte della “Mac Week” di Unieuro

L’ultima promozione di Unieuro, valida fino al 24 settembre 2020, comporta sconti fino al 20% su tutte le principali colorazioni di MacBook Air 13″, a cui si aggiungono – NdR, ed è una piacevole sorpresa – MacBook Pro e iMac Pro, gli uni e gli altri acquistabili anche in 10 rate a tasso zero. La “ciliegina sulla torta” di tale iniziativa è però la possibilità di ottenere un rimborso di 200 euro qualora il cliente spedisca entro 15 giorni dall’acquisto un vecchio PC funzionante, integro e completo degli accessori originali (dopo l’acquisto, bisognerà registrarsi qui e chiedere la consegna dell’usato). Diamo quindi un’occhiata ai dispositivi Apple in offerta.

Apple iMac, MacBook Air e MacBook Pro