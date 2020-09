L’ecosistema di prodotti Tuya e Smart Life sta crescendo molto rapidamente, grazie alla disponibilità di molti sensori e prodotti dal prezzo contenuto e dalle buone funzionalità. Oggi vi presentiamo un telecomando universale a infrarossi, controllabile interamente con lo smartphone, che vi permetterà di gestire in maniera più intelligente la vostra casa e creare nuove automazioni.

Il piccolo dispositivo (66 mm di diametro e 25 mm di spessore) è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home e vi consente di controllare qualsiasi dispositivo domestico dotato di telecomando a infrarossi. Grazie alla funzione Cloud Code potrete scaricare le impostazioni per i dispositivi che avete in casa e, nel caso non fossero presenti, potete sfruttare il Learning Code che vi permette di utilizzare il telecomando originale per configurare il supporto in maniera molto semplice.

In questo modo diventa più semplice, ad esempio, programmare l’accensione e lo spegnimento di dispositivi elettronici (condizionatori, ventilatori, tapparelle elettriche) ma anche di utilizzare il vostro smartphone, o i comandi vocali, per controllare la TV, il lettore DVD/Blu-Ray, l’impianto stereo e molto altro.

Grazie alla compatibilità con la piattaforma IFTTT sarà semplice creare delle automazioni per far interagire i vostri dispositivi elettronici, come accendere il condizionatore o la caldaia quando la temperatura raggiunge un determinato livello, accendere la piantana di sera, alzare le tapparelle al mattino e così via.

Il telecomando si collega alla rete WiFi domestica per potersi interfacciare con lo smartphone (è possibile condividere i comandi con altri membri della famiglia) e con gli eventuali altoparlanti o schermi intelligenti presenti in casa. Non ci sono limiti al numero di telecomandi che possono essere configurati, anche se, utilizzando la tecnologia a infrarossi, i dispositivi da controllare dovranno essere tutti visibili direttamente dal piccolo controller.

Grazie al codice sconto disponibile fino al 30 settembre su eBay potete acquistare il piccolo telecomando a un prezzo davvero irrisorio, utilizzando il link sottostante.

