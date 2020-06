Haylou è una delle compagnie che compongono l’ecosistema Xiaomi che si sta distinguendo in questi mesi per una serie di prodotti dal prezzo competitivo e dalla buona qualità. Oggi vi segnaliamo un paio di cuffie true wireless e uno smartphone, entrambi in versione globale e in preordine su TomTop, con spedizione entro fine mese.

Auricolari Xiaomi Haylou T19 TWS+

Utilizzano il miglior chipset di Qualcomm le nuove cuffie Haylou T19 TWS+, per garantire una decodifica aptX HD/AAC per una maggiore qualità dei dettagli audio. È inoltre presente il supporto TWS+, tecnologia proprietaria di Qualcomm, per la trasmissione sincrona binaurale.

Ottimo il bilanciamento delle frequenze per un suono cristallino e di alta qualità, con bassi corposi che però non vanno a coprire le frequenze medie e alte. È possibile utilizzare gli auricolari anche singolarmente, una soluzione molto comoda, ad esempio, per le chiamate.

Molto buona l’autonomia che raggiunge le 5 ore con una carica e che può toccare le 30 ore utilizzando la batteria da 600 mAh integrata nella custodia. La batteria può essere caricata sia con cavo USB Type-C sia in modalità wireless, per la massima libertà.

Smartwatch Xiaomi Haylou LS02

Può contare su uno schermo da 1,4 pollici che garantisce una chiara visione dei dati raccolti, delle notifiche provenienti dallo smartphone e delle attività registrate. Questo Xiaomi Haylou LS02 è in grado di gestire dodici diverse modalità sportive, tra cui camminata veloce, corsa, ciclismo, spinning, yoga, basket e altre, e può registrare la frequenza cardiaca 24 ore su 24.

Il monitoraggio del sonno vi permette di capire se state riposando bene e grazie all’allenamento della respirazione sarà possibile regolare il respiro e rilassarsi anche nei momenti più difficili. Ottima l’autonomia che grazie alla batteria da 260 mAh è in grado di raggiungere i 20 giorni con una singola carica e la certificazione IP68 vi permette di utilizzarlo ovunque senza paura di danneggiarlo in alcun modo.

Vi ricordiamo che entrambi i prodotti sono in preordine e che la spedizione, inclusa nel prezzo, avverrà entro la fine del mese. Potete trovate altre offerte visitando il sito ufficiale di TomTop che in questi giorni sta celebrando il sedicesimo compleanno.

