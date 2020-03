Se per molti lo smart working di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni non è una vera e propria novità, per altri è un’esperienza di lavoro nuova che porta con sé la necessità di nuovi strumenti di lavoro che spesso mancano in casa.

Gli accessori per lo smart working di Anker

Anker è uno dei più noti produttori cinesi che si occupano di accessori, sia per smartphone che per computer e notebook. Oggi vi presentiamo dunque una selezione dei prodotti che potrebbero aiutarvi nel lavoro da casa, per riuscire a essere operativi anche in una situazione diversa da quella abituale. Per ognuno di essi vi proponiamo un codice sconto per risparmiare acquistandolo su Amazon.

Mouse verticale Anker

Questo mouse (con filo) e tracciamento ottico ha un design ergonomico per migliorare la postura ed evitare problemi di dolori al polso dopo una lunga giornata davanti al computer. È compatibile con Windows, Android, macOS e Linux e costa solo 11,99 euro con il codice sconto ZR37RFND valido fino al 29 marzo.

Anker Power Port 6 porte 60 Watt

Se dovete ricaricare smartphone, tablet, notebook e altri accessori, questo PowerPort di Anker vi tornerà davvero utile. Dispone di quattro porte USB e 1 porta Power Delivery per ricaricare il notebook. Ha una potenza massima in uscita di 60 watt, mentre la porta Power Delivery eroga fino a 30 watt. Potete acquistarlo a 23,99 euro con il codice KUTZ82BK valido fino al 29 marzo.

Hub Anker 4 port USB 3.0

Se le porte del vostro computer, in particolare se avete un ultrabook, sono sempre poche, ecco l’hub Anker con quattro porte USB 3.0, ognuna con il proprio interruttore di alimentazione, per evitare problemi e confusione. L’hub può raggiungere una velocità di trasmissione di 5 Gbps, migliorando drasticamente la vostra produttività. Potete acquistarlo a 12,99 ero con il codice OF5USGF3 valido fino al 29 marzo.

Speaker Anker Soundcore Wakey

Per tenere in ordine la vostra postazione di lavoro domestica, ecco una soluzione intelligente. Si tratta di Anker Soundcore Wakey (ne abbiamo parlato nella nostra recensione) che funge da speaker stereo, sveglia, radio FM e carica batteria wireless. È in promozione a 69,99 euro con il codice P76V2MUB, valido fino al 23 marzo.

Cuffie Anker

Se volete dialogare con i vostri colleghi di lavoro, partecipare a una riunione o semplicemente ascoltare un po’ di musica senza disturbare chi vive con voi, ecco un paio di proposte da Anker. Le cuffie Soundcore Life Q20, sovrauricolari, offrono un’esperienza d; ascolto impareggiabile e hanno la riduzione attiva del rumore. Sono in offerta a 49,99 euro con il codice MS5ZFTBJ fino al 26 marzo.

Se invece preferite un modello true wireless, più discreto e leggero, che vi consenta di gestire al meglio le telefonate ma di ascoltare la vostra musica senza dare fastidio, ecco le cuffie Soundcore Lite P2, con custodia che fa da basetta di ricarica. Le trovate in offerta a 39,99 euro con il codice WDW9K9AH valido fino al 22 marzo. Per sapere come suonano ecco la nostra recensione.

Cavi e adattatori Anker

Chiudiamo con alcuni cavi e adattatori che potranno tornarvi utili in ogni situazione. partiamo dall’adattatore da USB Type-C a USB-A, per collegare una chiavetta USB allo smartphone o al vostro notebook. È in offerta a 6,99 euro con il codice EVDO9EEE fino al 29 marzo.

Se dovete ricaricare un iPhone, un iPad o la vostra tastiera per il Mac, ecco un cavo Lightning da 1,8 metri, utile in molte situazioni. Costa 12,99 euro con il codice H2QP4KMA fino al 29 marzo. Chiudiamo con il cavo USB Type-C – USB-A per ricaricare dispositivi o trasferire dati. È lungo 1,8 metri e costa 9,99 euro con il codice T6HV6UXB fino al 29 marzo.

Questi erano dunque alcuni gadget molto utili proposti da Anker a chi lavora da casa. Trovate altre idee e suggerimenti nella nostra guida ai prodotti indispensabili per lo smart working.