Siete abituati a scrivere la lista della spesa su una lavagnetta cancellabile appesa al frigo? Lasciate in giro un sacco di post-it con appunti presi al volo o altri promemoria? È giunti il momento di buttare tutto e pensare a una soluzione più intelligente, come Xiaomi MIJIA Tablet.

Disponibile in due diverse dimensioni, con schermo da 10 e 13,5 pollici, la tavoletta di Xiaomi prenderà rapidamente il posto di qualsiasi altro strumento utilizziate per prendere appunti. Lo schermo monocromatico (nero e verde) è riposante e poco fastidioso per gli occhi, ha un consumo estremamente ridotto e può essere riutilizzato all’infinito.

Pensate che con una singola batteria CR2025, dal costo di qualche euro, potete alimentare la tavoletta per un anno, ammesso che cancelliate il contenuto dello schermo 100 volte al giorno. È presente un tasto per impedire la cancellazione accidentale delle note e una penna magnetica, da fissare lateralmente, per scrivere o disegnare.

Basta carta, penne che non scrivono, pennarelli o gessetti che sporcano. Con Xiaomi MIJIA Tablet potrete prendere appunti ovunque, o far disegnare i vostri bambini senza consumare alcunché. La tavoletta è decisamente sottile (7,7 mm) e pesa 195 o 345 grammi a seconda della diagonale del display.

A seguire trovate i link per l’acquisto su eBay, nella versione con schermo da 109 op 13,5 pollici, spese di spedizione incluse.

Informazione Pubblicitaria