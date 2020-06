Anche se siamo ormai nella Fase 3 di un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il nostro Paese, non è del tutto passato il pericolo di contagi legati al nuovo coronavirus. Tra le avvertenze più utili c’è quella di rilevare la temperatura corporea ed evitare di uscire quando supera i 37,5 gradi.

Termometri a infrarossi in offerta

Pochi di noi possono contare su un termometro digitale a infrarossi, che indubbiamente tornerà molto utile anche quando tutto tornerà alla normalità. Oggi dunque vi proponiamo un paio di modelli in grado di rilevare la temperatura in pochi attimi, una soluzione molto utile soprattutto per i bambini, che faticano a stare fermi.

Anche per gli adulti si tratta di un metodo veloce e affidabile, basta ricordarsi di lasciare il termometro vicino all’entrata così da misurarsi la temperatura corporea prima di uscire di casa ed essere certi di non avere problemi. Ovviamente questa tipologia di termometri può essere utilizzata per altre finalità, come ad esempio per misurare la temperatura dell’acqua per il bagnetto dei neonati, o per conoscere la temperatura del cibo in cottura.

La misurazione è davvero semplice, basta premere il “grilletto” e leggere i dati nel display LCD, anche al buio grazie alla retroilluminazione. Entrambi i modelli che vi proponiamo utilizzano comuni pile, a 9 volt o di tipo stilo, molto semplici da sostituire. A seguire i link per l’acquisto su eBay.

Smartwatch 696 con pulsossimetro

Se state cercando uno smartwatch economico, compatto e dal look accattivante, oggi vi segnaliamo un modello in vendita su eBay, disponibile nelle colorazioni nera, rosa e bianca, per abbinarsi a qualunque stile. È in grado di tracciare le attività fisiche, misura il battito cardiaco e la pressione del sangue.

È in grado di tracciare sette diverse attività sportive, la qualità del sonno, i passi e le calorie consumate e può ovviamente ricevere le notifiche dal vostro smartphone. Dispone di una batteria da 180 mAh che permette di raggiungere i 25 giorni di autonomia con una singola carica.

Informazione Pubblicitaria