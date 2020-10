Costa meno di 10 euro questo termometro a infrarossi per grandi e piccini

Il 2020 verrà indubbiamente ricordato nei libri di storia per la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo a causa del nuovo coronavirus. Ci sono degli oggetti che sono diventati di uso comune nel corso di quest’anno ci sono indubbiamente i termometri a infrarossi.

Li troviamo all’ingresso dei locali, nei negozi, negli uffici pubblici e sono presenti nelle case di molti italiani. Se vi affidate ancora a un termometro tradizionale a contatto, che sia a mercurio o digitale, forse è giunto il momento di passare a una soluzione più rapida per la misurazione della temperatura corporea.

Oggi vi proponiamo un modello diverso dai tradizionali termometri “a pistola”, commercializzato dal noto store online Cafago che lo propone a meno di 10 euro, spese di spedizione incluse, una cifra alla portata di chiunque.

Pur essendo minimalista il look è immediatamente riconoscibile e ha un aspetto meno “minaccioso”, soprattutto per i più piccoli, di altri modelli. Il termometro, che utilizza un sensore a infrarossi per la rilevazione della temperatura, ricorda un telecomando per la forma, con una sporgenza nella parte posteriore per alloggiare il sistema di rilevamento della temperatura.

Il termometro funziona con due batterie AAA e rileva la temperatura corporea da una distando di compresa tra 1 e 5 centimetri in meno di un secondo. È possibile memorizzare le misurazioni, con 32 gruppi che permettono di mantenere lo storico delle misurazioni di tutta la famiglia, o di un ufficio di medie dimensioni.

Per risparmiare batteria dispone di una funzione di auto spegnimento che si attiva dopo 20 secondi di inattività. Potete acquistare il termometro a infrarossi su Cafago utilizzando il link sottostante.

