Nel processo di realizzazione di una casa intelligente è facile scontrarsi con problemi di budget, o con necessità alle quali non ci sono valide soluzioni. Eppure con pochi euro è possibile acquistare dei piccoli accessori, come questo interruttore WiFi U1R9 in grado di risolvere tanti problemi.

Si tratta di un interruttore interno, da posizionare quindi prima della presa di corrente da controllare, direttamente sui fili elettrici. Grazie alla connettività WiFi e alla possibilità di controllarlo tramite gli assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Assistant) ma anche tramite IFTTT.

In questo modo è possibile pianificare l’accensione temporizzata dei dispositivi collegati alla presa di corrente, controllarli da remoto tramite uno smartphone iOS o Android o scoprire se un apparecchio è acceso o spento. L’interruttore supporta la maggior parte degli elettrodomestici, visto che accetta un carico massimo di 2200 watt con 10 A di corrente.

Il controllo dell’interruttore avviene attraverso le app Tuya o Smart Life, che possono contare su un grande ecosistema di prodotti. Potete utilizzarlo per limitare l’uso della televisione ai più piccoli, per regolare l’accensione del condizionatore o di un ventilatore in base alla temperatura della stanza e molto altro ancora.

L’installazione non è particolarmente complessa ma richiede ovviamente un minimo di competenze in campo elettrico. Se non le possedete vi consigliamo di rivolgervi al vostro elettricista di fiducia.

