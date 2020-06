Il mercato è ormai invaso da prodotti per la smart home, ma molti si chiedono se sia possibile rendere intelligenti anche i prodotti più datati. Dopo essersi abituati alle novità, per molti diventa comodo poter accendere il condizionatore con i comandi vocali, o tramite il proprio smartphone, così come un cuoci riso, una vecchia lampada o la macchinetta del caffè.

La soluzione più semplice è quella di dotarsi di smart switch come quelli che vi segnaliamo oggi, disponibili in kit da 4 su eBay a un ottimo prezzo. L’installazione è semplice, anche se richiede un minimo di competenze elettriche per evitare danni. Si tratta di interruttori, che possono essere collegati alla rete WiFi di casa, da installare all’interno della scatola a muro che ospita la presa (o le prese) di corrente da controllare.

Una volta superata la parte “complicata” dell’operazione, inizia quella divertente. Potete controllare gli smart switch con Google Assistant o Amazon Alexa, utilizzando i comandi vocali per accendere o spegnere luci e dispositivi. Gli interruttori sono compatibili con le app Tuya e Smart Life, per cui potrete farli interagire con altri dispositivi e sensori che utilizzano la stessa piattaforma di controllo.

Per i più intraprendenti o esigenti è possibile ricorrere a IFTTT, nota applicazione che consente di creare numerosi scenari personalizzati. Potrete accendere o spegnere luci a determinati orari o al verificarsi di un particolare evento, anche quando vi trovate fuori casa. Potrete programmare l’accensione del bollitore o della lavastoviglie (o di qualsiasi altro elettrodomestico), o spegnere tutte le luci di casa con un solo interruttore (o con altri automatismi) quando uscite.

Le possibilità sono virtualmente infinite e grazie alle molteplici modalità di controllo potrete davvero sbizzarrirvi a controllare in modo completamente nuovo la vostra casa.

