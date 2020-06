Chi l’ha detto che le cuffie true wireless debbano avere poca autonomia e costare molto? Oggi vi proponiamo un paio di cuffie alle quali non manca davvero niente e che sono proposte a un prezzo davvero strepitoso.

Partiamo dall’autonomia, davvero strepitosa grazie alla custodia che alloggia una batteria da 2.000 mAh che può essere utilizzata, in casi di emergenza, per ricaricare il vostro smartphone. Ogni auricolare dispone di una batteria da 50 mAh che garantisce circa 6-7 ore di autonomia a seconda dell’utilizzo. Considerando che potete caricarle circa 20 volte, l’autonomia diventa davvero esagerata.

Non va dimenticata la certificazione IPX7, che vi permette di utilizzare le cuffie anche sotto la pioggia senza alcuna paura di danneggiarle. E anche il sudore non potrà rovinarle, come invece accade per i modelli non certificati. La connettività utilizza ovviamente il Bluetooth 5.0 per una maggiore copertura e una stabilità senza precedenti.

Ottima la qualità audio, sia in chiamata sia in ascolto, grazie anche al design binaurale. Potete utilizzare indipendentemente la cuffia destra o sinistra per le vostre chiamate, senza che una dipenda dall’altra. Molto bella la scelta di mostrare, con un piccolo display, sia la carica residua della batteria interna del case sia la carica residua delle cuffie, così da sapere in anticipo quando caricarla.

Completano le caratteristiche i controlli touch, per rispondere alle chiamate e gestire la riproduzione multimediale senza dover accedere direttamente allo smartphone. A seguire il link per l’acquisto su eBay.

