Xiaomi è una delle compagnie che più stanno investendo in un ecosistema di prodotti intelligenti, tra cui spiccano numerosi aspirapolvere robot. Tra le tante proposte ecco Xiaomi Pro Robot, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo, con numerose caratteristiche che lo rendono molto interessante, grazie anche a un’offerta molto vantaggiosa di TomTop.

Xiaomi Pro Robot

A differenza di molti robot che orbitano nella stessa fascia di prezzo, Xiaomi Pro Robot dispone di un sistema di navigazione intelligente, assistita da un sistema laser LDS che permette di effettuare una scansione completa dell’ambiente circostante, per una pulizia ancora più accurata.

Grazie alla moltitudine di sensori presenti è in grado di adattarsi all’ambiente, evitare le cadute dalle scale, salire su ostacoli fino a 2 centimetri e, soprattutto, calcolare il percorso ottimale da seguire per ridurre al minimo i consumi. Grazie al serbatoio 2in1 è possibile aspirare e lavare allo stesso tempo, per una pulizia più profonda.

È ovviamente possibile scegliere di effettuare solo l’aspirazione dello sporco o solo il lavaggio con acqua, a seconda delle proprie esigenze. Il controllo avviene attraverso lo smartphone e la companion app Xiaomi Home, che consente di scegliere le stanze da pulire, creare una pianificazione, scegliere la potenza di aspirazione e la quantità di acqua da utilizzare.

La batteria da 3.200 mAh garantisce oltre due ore di autonomia, e la potenza aspirante raggiunge i 2100 Pa. Potete acquistarlo su TomTop utilizzando il link sottostante con spedizione dai magazzini europei inclusa nel prezzo

Acquista Xiaomi Pro Robot a 299,99 euro su TomTop

