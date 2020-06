MediaWorld lancia non una, non due, ma ben cinque nuove promozioni online per accogliere l’arrivo dell’estate, ormai dietro l’angolo. Le offerte riguardano tanti prodotti di elettronica, tra cui smartphone, monopattini elettrici, elettrodomestici e non solo.

Ecco le nuove offerte MediaWorld online

Mentre proseguono ancora per qualche giorno le proposte dei Mega Sconti, MediaWorld lancia cinque nuove iniziative promozionali valide online (e non solo) a partire da oggi, lunedì 15 giugno 2020.

Si parte con “Finalmente…ESTATE” con le offerte di tecnologia per la bella stagione valide fino al 21 giugno 2020: all’interno della promozione possiamo trovare notebook, tablet, wearable, videocamere, console e prodotti per la mobilità elettrica. Giusto per fare qualche esempio possiamo citare Xiaomi Mi Band 4 a 29,99 euro, Samsung Galaxy Fit E a 24,99 euro, Samsung Galaxy Tab A 2019 LTE a 239,99 euro e Xiaomi Mi Electric Scooter a 349 euro.

Se siete alla ricerca di offerte su mobilità elettrica, smartphone, computer e altri prodotti high tech potreste dare uno sguardo alle offerte della promozione “Muoviti Green“, con possibilità di pagamento rateale a tasso zero. All’interno dell’iniziativa diversi smartphone Samsung Galaxy, Xiaomi e Motorola, così come PC di vari marchi, monopattini e bici elettriche, action cam e droni. Anche in questo caso gli sconti sono validi fino al 21 giugno 2020.

Con la promozione MediaWorld “La classe non è acqua” cambiamo genere di prodotti: l’iniziativa è ricca di sconti su TV 4K, prodotti per la smart home, climatizzatori ed elettrodomestici vari. Le offerte, studiate per puntare al risparmio energetico, sono valide online fino al 21 giugno 2020.

Pure la promozione MediaWorld “Eco Mania” vuole farci risparmiare sui consumi energetici e propone diverse offerte su TV 4K ed elettrodomestici, anche a incasso. All’interno possiamo trovare tanti modelli di TV OLED, QLED e LED, tutti a risoluzione 4K e in sconto fino al 24 giugno 2020.

Chiudiamo la carrellata di nuove offerte di MediaWorld con l’iniziativa “La tecnologia per godersi il fresco“, con tanti sconti su condizionatori, ventilatori e altre soluzioni per vivere al meglio il periodo (e il caldo) estivo. In questo caso la promozione risulta valida fino al 28 giugno 2020 anche in negozio.

Per scoprire tutte le offerte online di MediaWorld potete seguire i rispettivi link qui di seguito: