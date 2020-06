MediaWorld torna protagonista di un altro appuntamento con i “Mega Sconti” dove, fino al prossimo 5 luglio 2020, vi tenterà con centinaia di prodotti in sconto fra smartphone, computer, smartwatch, dispositivi per la smart home e tanto altro.

Come sempre resta disponibile il servizio di consegna gratuito a casa per numerosi prodotti, oltre al finanziamento a tasso zero.

MediaWorld Mega Sconti: smartphone

MediaWorld Mega Sconti: tablet

MediaWorld Mega Sconti: smartwatch

Suunto 5, a 296,10 euro invece di 329 euro;

invece di 329 euro; Garmin Forerunner 45, a 179,99 euro invece di 199,99 euro;

invece di 199,99 euro; Amazfit Verge, a 127,99 euro invece di 159,99 euro;

MediaWorld Mega Sconti: notebook

MediaWorld Mega Sconti: smart home

Queste e tante altre offerte “Mega Sconti” di MediaWorld sono disponibili a questo link. Vi ricordiamo inoltre di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le migliori offerte sul mercato hi-tech.