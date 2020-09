Ultimamente ePRICE sembra essere cambiata molto ed aver ritrovato sprint nell’ecommerce. Forse anche grazie all’emergenza Covid-19 ePRICE è diventato uno dei punti di riferimento per molti prodotti distanziandosi un po’ dal semplice sito di elettrodomestici a cui ci aveva abituato fino a qualche mese fa.

In particolare, l’iniziativa del Webantino, un volantino digitale in pratica, sta portando ai clienti sempre nuove offerte e opportunità di risparmio.

Per esempio, nel volantino di settembre è presente, fino ad esaurimento scorte, un Macbook Air I5 da 512 GB a 1289,90 euro, miglior prezzo del mercato; come se non bastasse, c’è in più un 10% di coupon da utilizzare entro il Black Friday o il Cyber Monday, per un altro acquisto da ePRICE di almeno 299 euro.

Quindi un’ulteriore opportunità di avere uno sconto di 129 euro su 299 euro da spendere durante il periodo in cui saranno presenti le migliori offerte dell’anno. Per fare un esempio con gli altri siti, a 1160€ su Amazon al momento non riuscireste ad acquistare neppure un usato di fascia B per questo modello.

Sconti ePrice su molti prodotti

Insieme a questa offerta ci sono altre opportunità interessati, di cui vi abbiamo già parlato in dettaglio nel nostro articolo. Tra le tante offerte tech ne troverete anche per il Fitness, per l’arredo casa e ufficio e il Gaming, come ad esempio:

Insomma ePRICE si sta rivelando sempre più una valida alternativa ad Amazon, non solo nell’informatica, elettrodomestici e smartphone ma anche nelle categorie della casa e degli articoli per la famiglia!

