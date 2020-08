Se stavate cercando un paio di cuffie True Wireless questa potrebbe essere l’occasione giusta. Grazie alla concomitanza di un doppio sconto è possibile portarsele a casa al minimo storico online, un prezzo più basso anche rispetto a quello praticato dalle migliori offerte su Amazon.

Huawei FreeBuds 3, sotto i 100 Euro

Per la prima volta le Huawei Freebuds 3 toccano cifra 99 Euro, sotto la soglia psicologica a 3 cifre. Si tratta di una delle migliori cuffie True Wireless in circolazione essendo di tipo non in-ear senza però farsi mancare la cancellazione attiva del rumore. È possibile così isolarsi dai rumori ambientali al punto giusto, senza avere il fastidioso effetto tappo tipico delle cuffie che si infilano nel canale uditivo. A livello di autonomia offrono tra le 3 e le 4 ore di riproduzione continua mentre il case garantisce 3 ricariche.

Le trovate in offerta a 109 Euro sul Huawei Store online ma potete portare il prezzo a 99 Euro (invece di 179 Euro di listino) semplicemente inserendo il coupon AHAPPYWEEKEND2 in fase di acquisto. Clicca qui per procedere all’acquisto.

L’alternativa più economica: Huawei FreeBuds 3i

Presentate sul mercato come un’alternativa più economica, le Huawei Freebuds 3i sono meno indicate per chi cerca un suono di qualità ma in compenso hanno il gommino in-ear, di conseguenza in riproduzione daranno l’impressione di avere un audio più pulito. L’isolamento in questo caso è massimo grazie sia alla presenza dei gommini, sia alla cancellazione attiva dei rumori. In termini di autonomia siamo all’incirca sullo stesso livello e quindi 12-14 ore di riproduzione grazie al case che funziona da power bank.

Le trovate in offerta a 85 Euro sul Huawei Store online ma potete portare il prezzo a 75 Euro (invece di 99 Euro di listino) inserendo il coupon AHAPPYWEEKEND2 in fase di acquisto. Clicca qui per procedere all’acquisto.

Il codice sconto vale anche su altri prodotti a marchio Huawei come Notebook e Smartphone.