Dopo le Tecnofferte di ieri, valide fino alla mezzanotte di oggi, ePrice lancia una nuova promozione che offre un extra sconto su grandi elettrodomestici e televisori. Anche in questo caso si tratta di una promozione lampo, valida fino alle 23:59 di domani 11 marzo.

Per tutti i prodotti a partire da 399 euro è infatti previsto un extra sconto del 10%, valido per tutti gli utenti registrati sul sito. Andiamo dunque a scoprire alcuni dei prodotti in promozione, mentre per l’elenco completo vi rimandiamo al link che trovate a fine pagina. Ricordiamo che i prezzi indicati non tengono conto dello sconto del 10%, visibile solamente nel carrello e da parte degli utenti registrati.

Televisori in offerta su ePrice

Grandi elettrodomestici in offerta su ePrice

Questi erano solo alcuni tra i tantissimi prodotti ai quali può essere applicata la promozione Extra Sconto di ePrice, che consente di ottenere uno sconto immediato del 10% sui prodotti inseriti nella promozione che potete visualizzare al link sottostante.