Si avvicina il 30 giugno, data in cui Amazon Pantry, il servizio del colosso dell’e-commerce dedicato ai prodotti alimentari e per la casa, chiuderà i battenti. Per l’occasione sono davvero numerosi i prodotti scontati a un euro, tanto da meritarsi una sezione speciale.

Visitando il link che trovate a fine articolo potete approfittare della promozione che vi permetterà di acquistare alcuni dei prodotti che finora erano disponibili su Amazon Pantry a un prezzo massimo di 1 euro. Vi ricordiamo comunque che dovrete raggiungere un importo minimo di 15 euro affinché l’ordine possa essere completato, e che la spedizione del pacco ha un costo fisso di 4,99 euro.

È comunque possibile evitare questo costo aggiuntivo in due modi: raggiungendo un minimo d’ordine di 90 euro oppure acquistando almeno cinque dei prodotti presenti in questa pagina speciale. Questo ovviamente non significa che non sarà più possibile risparmiare sulla spesa con Amazon, visto che ci saranno ancora numerose segnalazioni.

