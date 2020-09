Dalla Cina arrivano tre nuovi interessanti device: stiamo parlando di Xiaomi Mi Walkie Talkie Lite, ZTE LiveBuds e ZMI MINI Power Bank.

Iniziando da Xiaomi Mi Walkie Talkie Lite, si tratta di un dispositivo che in Cina viene proposto a 129 yuan (pari a circa 16 euro) e che può vantare un raggio d’azione da 1 a 5 Km in ambienti aperti e da 1 a 3 Km in uno scenario urbano.

Tra le sue feature troviamo una batteria da 2.000 mAh (con un’autonomia in standby fino a 5 giorni e di 10 ore di utilizzo), 163 grammi di peso e la possibilità di essere accoppiato con l’app MIJIA.

Non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione in Europa.

ZTE LiveBuds, ecco le nuove cuffie TWS economiche

ZTE LiveBuds è il nome delle nuove cuffie true wireless di ZTE, che saranno presto disponibili in Cina al prezzo ufficiale di 199 yuan (pari a circa 25 euro).

Tra le feature di ZTE LiveBuds troviamo il supporto alla connettività Bluetooth 5.0, un sistema di cancellazione del rumore elettronico (ENC), la resistenza all’acqua (con certificazione IPX5) e una batteria che dovrebbe garantire fino a 20 ore di autonomia.

Restiamo in attesa di informazioni in merito ad un’eventuale commercializzazione in Europa.

Da ZMI arriva un nuovo power bank

Infine, ZMI ha lanciato un nuovo power bank da 10.000 mAh che in Cina sarà disponibile a 89 yuan (pari a circa 11 euro).

Tra le feature di ZMI MINI Power Bank troviamo 2 porte USB, 1 porta MicroUSB e 1 porta USB Type-C, dimensioni contenute (circa la metà rispetto ad uno smartphone) ed una scocca con una particolare finitura che dovrebbe agevolare la presa.

Non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione in Europa.