Xiaomi presenta un nuovo prodotto tramite la piattaforma di crowdfunding Youpin. Si tratta di Xiaomi Smart Moxibustion Device X8, un dispositivo terapeutico che fa riferimento ad una pratica molto comune in Cina.

Specifiche Xiaomi Smart Moxibustion Device X8

A primo acchito ricorda una comune lampada con il suo design estremamente minimal e la struttura a collo di cigno, ma in realtà Xiaomi Smart Moxibustion Device X8 è pensato per alleviare stati di tensione muscolare degli utenti tramite il processore della moxibustione.

La moxibusione è una pratica terapeutica tipica della cultura cinese che ruota attorno alla combustione di polvere di artemisia, il cui calore posto vicino o direttamente sulla pelle può in qualche modo avere effetti distensivi per le strutture anatomiche sottostanti. Benché la pratica sia priva di alcun fondamento scientifico, la moxibustione viene ancora oggi praticata con molta frequenza in Cina e in altri paesi.

Xiaomi Smart Moxibustion Device X8 è caratterizzato da una superficie riscaldante direttamente collegata ad un tubo flessibile a collo di cigno; questo permette all’utente di posizionare a piacimento il pannello riscaldato alla distanza preferita e sulle parti del corpo che si vogliono trattare.

La componente tecnologia del dispositivo permette all’utente di selezionare cinque modalità di utilizzo per quanto riguarda durata e temperatura – Comfort, Mild, Spacer, High-Temperature e Custom -, le cui modalità possono essere selezionate tramite l’applicazione Mijia, mentre un algoritmo è in grado di valutare lo stato di combustione della polvere e avvisa l’utente quando è il momento di cambiarla.

Prezzo Xiaomi Smart Moxibustion Device X8

Xiaomi Smart Moxibustion Device X8 viene commercializzato al prezzo di 399 yuan, circa 48 euro al cambio.