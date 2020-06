Il lancio ufficiale del brand Xiaomi Smart Life ha solo reso esplicito ciò che era implicito (e ben noto) da ormai diverso tempo: Xiaomi sta puntando tantissimo alla smart home e la news di quest’oggi lo sottolinea una volta di più. Xiaomi Qifeng Electric Sofa è infatti un divano elettrico attualmente in crowdfunding con alcune feature piuttosto interessanti.

Specifiche Xiaomi Qifeng Electric Sofa

Con un design che ricorda i comuni divani occidentali e previsto nelle colorazioni nera, bianca e grigia, Xiaomi Qifeng Electric Sofa è impreziosito dalla presenza di lattice e cotone altamente elastico in grado di garantire confort di alto livello e resistenza all’utilizzo nel tempo.

La seduta comoda può facilmente mutare in sdraiata grazie alla presenza di un interruttore elettrico che permette al divano di regolarla a 130 o 160 gradi, in base a quanto si voglia stare distesi sul divano. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni su Xiaomi Qifeng Electric Sofa, se non che verrà proposta nei modelli a seduta singola, doppia o tripla; ognuno di questi ovviamente ad un prezzo differente.

Prezzo Xiaomi Qifeng Electric Sofa

Xiaomi Qifeng Electric Sofa è attualmente in fase di crowdfunding al prezzo di partenza di 1599 yuan, circa 200 euro al cambio. Come molti prodotti della smart home, il divano elettrico di Xiaomi sarà indicato per il solo mercato cinese.