Xiaomi ha presentato un nuovo fornello elettrico multiuso. Si chiama OCooker, è frutto di una campagna di crowdfounding e costa 25 euro. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Il fornello elettrico OCooker di Xiaomi nei dettagli

Xiaomi OCooker è un fornello elettrico dotato di una superficie di cottura interna in acciaio inossidabile 304 spessa 2 mm abbinata a una pentola, dalla capacità di 400 ml, separata a parte.

Dispone di 7 modalità di cottura sulla base di diverse intensità di calore, gestibili attraverso una pulsantiera di controllo con display annesso che permette anche di diminuire e aumentare manualmente l’intensità del calore. Uno dei punti forti del fornello OCooker di Xiaomi, è la sua capacità di trattenere il calore, per lasciare facilmente i cibi al caldo anche per ore.

Per il resto, c’è da segnalare che la superficie di cottura è dotata di due strati di rivestimento antiaderente e che la pentola, anch’essa in acciaio inossidabile, può essere separata e montata altrove, magari in abbinamento con altre pentole all’occorrenza.

Xiaomi OCooker è disponibile sul mercato cinese a 199 yuan, circa 25 euro come anticipato, disponibile su Xiaomi Youpin con uno sconto di 10 yuan che fa scendere ulteriormente il prezzo.

