SNK Corporation, proprietaria della piattaforma di videogiochi Neo Geo, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma Xiaomi Youpin a marzo di quest’anno, quando ha lanciato la versione asiatica di NEOGEO Mini Game Console, dispositivo proposto a 699 yuan (pari a circa 85 euro).

Ebbene, su Youpin è ora arrivata anche la versione internazionale di NEOGEO Mini Game Console, venduta al medesimo prezzo di quella asiatica (qui trovate la pagina dedicata).

Le caratteristiche di NEOGEO Mini Game Console

Si tratta di un dispositivo che risulterà particolarmente apprezzato dagli appassionati dei videogame arcade, potendo contare su un design ispirato alle celebri “macchine” che negli anni ’90 hanno rallegrato le giornate di tanti giovani: non mancano tra le sue feature il classico joystick e i tipici tasti, il tutto ovviamente in un formato compatto (390 grami di peso, per dimensioni di 108 x 135 x 162 mm).

Tra le sue feature troviamo un display LCD da 3,5 pollici con aspect ratio 4:3, altoparlanti stereo, la possibilità di connettere la console ad una TV (attraverso una porta mini HDMI) e a pad, un ingress jack audio da 3,5 mm e 40 giochi pre-installati (inclusi titoli molto popolari come “The King of Fighters”, “Legend of Hungry Wolf” e “Metal Slug”).