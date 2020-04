Xiaomi continua a rilasciare prodotti per la cura della persona. Quest’oggi il colosso cinese svela Xiaomi MIJIA Sonic Facial Cleanser e Xiaomi MIJIA 5-Piece Nail Clipper. Il primo è un dispositivo utilizzato per la pulizia del viso, mentre il secondo è un set completo di tagliaunghie.

Specifiche Xiaomi MIJIA Sonic Facial Cleanser

Con una colorazione rosa ed una comoda cover per il trasporto, Xiaomi MIJIA Sonic Facial Cleanser è uno scrubber per il viso. Questo, tramite la rotazione meccanica, permette di detergere il viso e di pulire a fondo la pelle. La struttura è caratterizzata da piccoli piedini in morbido silicone antibatterico ancorati ad una base con rotazioni a 5200 RPM.

Grazie alla certificazione IPX7 è possibile utilizzarla in presenza di liquidi ed include anche una batteria da 400 mAh che può essere ricaricata tramite la porta USB Type-C.

Prezzo Xiaomi MIJIA Sonic Facial Cleanser

Xiaomi MIJIA Sonic Facial Cleanser ha un prezzo di 129 yuan, circa 17 euro al cambio, ed è disponibile sul sito cinese dell’azienda.

Specifiche Xiaomi MIJIA 5-Piece Nail Clipper

Xiaomi MIJIA 5-Piece Nail Clipper è un set tagliaunghie da 5 pezzi, tutti riposti all’interno di un case dal design minimal e dal forte sapore premium. All’interno di esso è possibile trovare due tagliaunghie, un paio di forbici e una pratica lima da unghie.

Tutti i prodotti sono in acciaio inossidabile, il che conferisce estrema resistenza anche all’utilizzo prolungato oltre che al contatto con l’acqua.

Prezzo Xiaomi MIJIA 5-Piece Nail Clipper

Xiaomi MIJIA 5-Piece Nail Clipper ha un prezzo di 39,90 yuan, circa 5,20 euro al cambio, ed è disponibile sul sito cinese dell’azienda.