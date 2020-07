In queste ore Xiaomi avvia il programma di raccolta fondi per un nuovo piccolo elettrodomestico per la casa indirizzato agli utenti che cercano un aspirapolvere leggero, piccolo, compatto, efficiente e soprattutto dal prezzo molto economico.

Specifiche Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner

Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner ha un design che ricorda molto quello di una comune bottiglia di acqua, ed infatti l’azienda indica proprio che il piccolo aspirapolvere ha un peso inferiore ad una bottiglia d’acqua da 500 ml. Quando riposto e inutilizzato, Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner occupa poco spazio e si fonde con il design dell’ambiente grazie ad un aspetto minimal e poco appariscente.

Quando attivato può fare affidamento su una potenza aspirante da 13.000 Pa e a un motore a 88.000 RMP per raccogliere resti di cibo, briciole e polvere da qualsiasi superficie, mentre l’estremità estraibile in plastica permette all’aspirapolvere di raggiungere anche i punti più ostici. Sembra chiaro che gli aspetti su cui punta Xiaomi con questo prodotto sono l’economicità e la portabilità dell’aspirapolvere, ideale anche per chi cerca un prodotto simile per quando viaggia.

Prezzo Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner

La fase di raccolta fondi per Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner partirà il prossimo 29 luglio 2020 e verrà proposto al prezzo di 199 yuan, circa 25 euro al cambio.