Dalla Cina arriva un nuovo interessante prodotto targato Xiaomi e dedicato agli appassionati di gadget tecnologici: stiamo parlando di un asciugacapelli chiamato MIJIA H300 Anion.

Forte di un design curato con una finitura opaca, che ricorda il corrispettivo prodotto Dyson, il nuovo asciugacapelli di Xiaomi può contare su dimensioni compatte (è lungo appena 9,5 cm) e questa caratteristica lo rende un dispositivo ideale per essere trasportato comodamente.

Le principali feature di Xiaomi MIJIA H300 Anion

L’asciugacapelli utilizza motori ad alte prestazioni e ad alta velocità (è capace di arrivare fino a 18.000 giri al minuto e ad una velocità del vento fino a 20 metri al secondo) e può contare su un ventilatore a 6 ali con pale di turbina aeronautica.

Tra le sue altre feature troviamo un sistema che controlla costantemente la temperatura, un generatore di ioni negativi incorporato (genera istantaneamente decine di milioni di ioni negativi che vengono rilasciati sullo strato esterno dei capelli, lisciandoli e neutralizzando l’elettricità statica). Purtroppo non è dotato di funzionalità Smart per cui svolge l’unica e semplice funzione per cui è stato pensato.

L’asciugacapelli MIJIA H300 Anion sarà disponibile in Cina a partire dal 16 agosto al prezzo di 149 yuan, pari al cambio a circa 18 euro. Al momento non sappiamo se e quando arriverà in Italia o in Europa, vi terremo aggiornati.