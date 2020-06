Si chiama Xiaomi Mi Smart Curtain ed è un nuovo prodotto smart home che il colosso cinese ha deciso di lanciare attraverso una campagna di crowdfunding.

Xiaomi Mi Smart Curtain sarà disponibile nel Paese asiatico a partire da mercoledì 10 giugno ad un prezzo di 699 yuan (pari a circa 87 euro) mentre successivamente al dettaglio sarà venduto a 799 yuan (pari a circa 100 euro).

Xiaomi Mi Smart Curtain offre un binario in lega di magnesio e alluminio lungo tre metri che viene fornito con un motore incorporato per aprire e chiudere le tende e un telecomando magnetico per gestire le relative funzioni.

Le caratteristiche di Xiaomi Mi Smart Curtain

Gli utenti possono scegliere manualmente di aprire o chiudere le tende oppure possono anche impostare un sistema automatico che si basa sulla luce solare.

Tra le altre feature di questo device troviamo il supporto all’app Mi Home ed ai comandi vocali, la possibilità di aprire e chiudere le tende anche manualmente (per esempio in caso di interruzione della corrente elettrica), un motore che produce un rumore inferiore a 30 dB e un cavo di alimentazione lungo 1,5 m.

Pare che il produttore offrirà agli utenti anche il servizio gratuito di installazione: dopo aver effettuato l’ordine, in pratica, l’unica cosa che dovranno fare è preparare la location.