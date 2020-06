Xiaomi presenta diversi nuovi prodotti tech ed è al lavoro su alcuni interessanti monitor: andiamo insieme a scoprire Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020, le cuffie true wireless super low cost QCY T1C, Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh e il ventilatore portatile MIJIA DC Portable Fan, oltre a scoprire ciò che sappiamo sui nuovi monitor da gaming.

Annunciato Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha svelato oggi il nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 con processore Intel Core di 10a generazione, GPU NVIDIA GeForce MX350, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 1 TB, aggiornando il sistema di raffreddamento per una maggiore efficienza. Ecco le caratteristiche tecniche del nuovo notebook della casa cinese:

schermo da 15,6 pollici a risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixels) con angolo di visione di 178 gradi, luminosità di 300 nits e vetro Corning Gorilla Glass 3;

processore Intel Core i7-10510U a 1,8 GHz (8 MB L3 Cache, fino a 4,9 GHz) / Intel Core i5-10210U a 1,6 GHz (6 MB L3 Cache, fino a 4,2 GHz), con Intel UHD Graphics 620 e NVIDIA GeForce MX350 da 2 GB DDR5;

8 GB/16 GB di RAM DDR4 2666MHz, 512 GB / 1 TB PCIe NVMe SSD;

webcam HD da 1 MP

tastiera completa e retroilluminata;

Intel 2×2 802.11 ac Wi-Fi dual-band (2,4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 5.0;

1 x HDMI, 2 x USB 3.1, 2 x USB Type-C, porta per jack da 3,5 mm, 3-in-1 card reader (con supporto a SD/SDHC/SDXC);

due speaker da 2,5 W con Audio by Harman e supporto a Dolby Audio Premium;

Dimensioni di 360,7 x 243,6 x 16,9 mm, peso di circa 2 kg;

Windows 10 Home Edition;

batteria da 60 Wh con ricarica rapida (circa 50% in 40 minuti).

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) è già disponibile in Cina nella colorazione grigia ai seguenti prezzi:

Mi Notebook Pro 15 2020 con Core i5, 8 GB RAM, 512 GB – 5999 yuan (circa 751 euro)

Mi Notebook Pro 15 2020 con Core i7, 16 GB RAM, 1 TB – 6999 yuan (circa 877 euro)

Xiaomi e Redmi al lavoro su nuovi monitor da gaming e caricabatterie

Xiaomi dovrebbe essere al lavoro su nuovi interessanti monitor da gaming con varie diagonali, anche per quanto riguarda il suo marchio Redmi. In base a quanto sappiamo i prodotti Xiaomi potranno contare su un refresh rate di 165 Hz e su pannelli da 24,5″ e 29,5″ fino a risoluzione 4K, mentre quelli targati Redmi potrebbero arrivare in versione da 23,8″ e 27″. I primi dovrebbero arrivare tra settembre e novembre 2020, mentre per i secondi attendiamo ulteriori indicazioni.

Xiaomi rilancia nel frattempo anche il caricabatterie Type-C da 65 W AD651, che era stato lanciato lo scorso marzo insieme ai modelli AD65G, AD653 e MDY-11-EB e che per breve tempo era stato tolto dal mercato.

Ecco anche Xiaomi Mi Power Bank 3, cuffie QCY T1C e MIJIA DC Portable Fan

Chiudiamo questa rassegna di novità Xiaomi con un power bank, un paio di cuffie true wireless e un nuovo ventilatore portatile. Xiaomi Mi Power Bank 3 può contare su ben 30.000 mAh, due porte USB Type-A, una USB Type-C e una micro USB, e supporta la ricarica rapida a 18 W: sarà in vendita in Cina al prezzo di 169 yuan, corrispondenti a 21 euro. Lato input supporta fino a 24 W.

Sulla piattaforma XiaomiYouPin arrivano intanto le cuffie true wireless QCY T1C, che puntano molto sul prezzo particolarmente basso. Supportano la seconda connessione automatica e consentono di personalizzare le impostazioni attraverso l’apposita app. Possono contare su Bluetooth 5.0 e altoparlante incorporato da 6 mm con bobina mobile, e supportano la codifica audio ad alta definizione AAC/SBC.

La batteria del case (senza chiusura) è da 380 mAh e consente di raggiungere un totale di circa 20 euro di riproduzione. Il prezzo di vendita in Cina di queste cuffie QCY T1C è di 49,90 yuan, poco più di 6 euro (qui per maggiori informazioni).

Concludiamo con MIJIA DC Portable Fan, un ventilatore portatile a consumo ridotto (meno di 1 kWh in 40 ore di uso) con un flusso di aria diretto che raggiunge i 10 metri. Grazie alla doppia ventola è in grado di simulare un vento naturale (con 5 livelli di potenza) e può girare per 120 gradi in orizzontale e per 90 gradi in verticale.

MIJIA DC Portable Fan è anche smart e supporta l’app MIJIA per la smart home, oltre all’assistente vocale XiaoAI per il controllo da remoto. Anche in questo caso parliamo di un prezzo piuttosto contenuto: il ventilatore sarà infatti disponibile in Cina sul sito ufficiale dal 16 giugno al prezzo di 299 yuan (circa 37 euro).

