Sappiamo che Xiaomi Mi Band 5 sarà lanciata in Europa il mese prossimo, verosimilmente entro la prima metà, tuttavia finora mancava un dettaglio fondamentale per il suo sbarco: il prezzo.

Prezzo Xiaomi Mi Band 5 in Europa

Ma non è più così perché grazie a Sudhanshu1, leaker di vecchia data e in genere affidabile, scopriamo che Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe avere un prezzo di lancio di poco più alto rispetto a quello del predecessore e pari a 39,99 euro. Nonostante includa diverse novità rispetto al modello precedente, prime fra tutte un display più grande e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe costare in Europa appena 5 euro in più.

Nessuna informazione, almeno per il momento, sulla data di lancio, per cui restano ancora valide le precedenti informazioni che fanno riferimento alla prima metà di luglio. Che dite, il prezzo è giusto?