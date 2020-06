Sono passate solo poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi Band 5, la nuova smartband realizzata da Xiaomi e ricca di novità rispetto al modello dello scorso anno.

Schermo più grande, rilevazione continua del battito cardiaco, sensore di pressione, rilevamento della fase REM del sonno e molto altro rendono decisamente interessante questa smartband, destinata a continuare i fasti di una serie di grande successo.

La versione annunciata oggi è quella destinata al mercato cinese, utilizzabile con qualche accorgimento anche sui mercati internazionali, ma al momento del lancio non sono state comunicate informazioni relative alla versione internazionale. È bastato davvero poco perché Xiaomi si lasciasse andare a qualche anticipazione in merito.

Sono bastate poche parole, come potete vedere nell’immagine qui sopra, per farci capire che l’attesa per vedere Xiaomi Mi Band 5 in Europa non sarà particolarmente lunga. Manca ancora una data ufficiale ma il lancio della versione globale è previsto per il prossimo mese, quindi manca solo qualche settimana.

Sarà ovviamente interessante scoprire il prezzo al quale sarà lanciata Mi Band 5 sul nostro mercato, ma anche capire se arriverà finalmente una versione NFC in grado di consentire pagamenti senza smartphone e se ci saranno novità esclusive riservate alla sola versione globale.

L’appuntamento è quindi fissato per il prossimo mese, quando Xiaomi Mi Band 5 sarà presentata in Europa, Italia inclusa. Se però non riuscite ad aspettare, ecco le informazioni per acquistarla subito dalla Cina.