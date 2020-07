È fissata per il 15 luglio la presentazione ufficiale della versione globale di Xiaomi Mi Band 5, la smartband presentata in Cina nel mese di giugno. Nella stessa occasione, come è possibile vedere dall’immagine sottostante, saranno presentati anche altri prodotti.

Oltre alla Mi Band 5, di cui parleremo a breve, dovremmo vedere anche un nuovo monopattino elettrico, un monitor e altri prodotti che dovrebbero arricchire l’ecosistema globale di Xiaomi.

In patria Xiaomi Mi Band 5 viene venduta in due varianti, con e senza NFC per pagamenti in mobilità o per l’utilizzo con servizi pubblici. In molti hanno sperato che la variante NFC potesse arrivare anche sui mercati globali, così da poterla utilizzare per i pagamenti in mobilità senza utilizzare lo smartphone, ma a quanto pare le speranze sono destinate a essere deluse.

Le prime immagini della confezione di vendita della versione globale lasciano infatti pochi dubbi: niente variante NFC, quindi niente pagamenti, ma non ci sarà nemmeno il sensore di ossigeno nel sangue (SpO2) né tantomeno la possibilità di interagire con Alexa, l’assistente digitale di Amazon.

È comunque possibile che in Europa tali funzioni vengano rilasciate con Xiaomi Mi Band 5 Pro, le cui tracce sono state avvistate nell’app Mi Fit e che potrebbe essere lanciata proprio il 15 luglio. In questo modo gli utenti non interessati al sistema NFC o alle altre funzioni potrebbero rivolgersi alla più economica versione base, lasciando la più costosa versione Pro agli utenti più evoluti.