Se gli smartphone, tablet e computer sono i dispositivi su cui trovano posto le nostre informazioni più personali, molte persone utilizzano ancora oggi la cara e vecchia carta per scrivere idee, progetti o dati piuttosto personali. Il prodotto presentato da Xiaomi sulla piattaforma di crowdfunding YouPin permette agli utenti di proteggere queste informazioni da occhi indiscreti tramite la presenza di un sensore per le impronte digitali.

Specifiche Xiaomi Lockbook Pro

Xiaomi Lockbook Pro è un vero e proprio taccuino di carta protetto da un case munito di sensore per le impronte digitali, un LED di stato, un sistema di chiusura magnetico e una batteria da 160 mAh. L’idea del colosso cinese è quella di offrire agli utenti un sistema pratico e sicuro per riporre il proprio taccuino di carta all’interno di una custodia resistete e a prova di impiccioni.

All’interno di Xiaomi Lockbook Pro è presente uno slot per l’alloggio del taccuino di carta, la penna ed una pratica tasca in cui riporre altri documenti importanti. La batteria da 160 mAh garantisce un’autonomia pari a 60 giorni chiudendo e aprendo il case per circa 10 volte al giorno.

Prezzo Xiaomi Lockbook Pro

Xiaomi Lockbook Pro ha un prezzo pari a 279 yuan, circa 35 euro al cambio, ed è disponibile a questo link di YouPin nelle colorazioni Gray e Dark Green.