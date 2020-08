In queste ore Xiaomi e Huawei hanno presentato alcuni prodotti piuttosto interessanti per la smart home e non solo.

Specifiche Xiaomi Door e Window Sensor 2

Xiaomi Door e Window Sensor 2 rappresenta la seconda generazione di prodotti per la smart home che la compagnia aveva inizialmente svelato 5 anni fa. Com’è possibile notare dall’immagine sottostante, il sensore montato sulla porta e sulla finestra è in grado di rivelare lo stato di apertura/chiusura in tempo reale.

Al suo interno è inoltre integrato un sensore di luminosità che può essere sfruttato per impostare dei promemoria per aprire/chiudere le porte o le finestre in base alla luce esterna. Ad esempio, al calare del sole, Xiaomi Door e Window Sensor 2 può ricordare all’utente di chiudere la finestra.

Come ogni prodotto Xiaomi, anche questo supporta l’assistente vocale XiaoAI e può anche essere controllato in remoto con l’applicazione Mijia.

Prezzo Xiaomi Door e Window Sensor 2

La fase di crowdfunding vedrà il prodotto lanciato al prezzo di 39 yuan, circa 5 euro al cambio, che salirà a 49 yuan, circa 6 euro al cambio, non appena sarà conclusa.

Specifiche Xiaomi MiTu Kids Watch 4X

Xiaomi continua a sviluppare prodotti indirizzati ad un mercato giovanile, e Xiaomi MiTu Kids Watch 4X rappresenta l’ultima novità per quanto riguarda il mercato wearable. Lo smartwatch è caratterizzato da un aspetto giocattoloso, con colori pastello accesi, e un buon set di caratteristiche tecniche.

Il cinturino in morbido silicone abbraccia un piccolo display da 1,52 pollici con Gorilla Glass 3, mentre al suo interno trova posto un modem che permette chiamate VoLTE a risoluzione HD in più di 200 paesi, tra cui ovviamente la Cina tramite gli operatori China Mobile, China Unicom e China Telecom.

Oltre alla fotocamera frontale da 2 MP e a quella da 5 MP integrata nel case dello smartwatch per riprendere l’ambiente circostante, Xiaomi MiTu Kids Watch 4X dispone anche del modulo GPS in modo da garantire ai genitori di tracciare costantemente la posizione dei propri figli.

I più piccoli possono inoltre sfruttare l’assistente vocale XiaoAI, un’applicazione dizionario, un’applicazione interattiva per imparare l’inglese e anche soluzioni come l’app di instant messaging QQ per poter chattare con genitori e parenti.

Il case è certificato fino a 20 metri di profondità e la batteria da 830 mAh garantisce un’autonomia di 7 giorni.

Prezzo Xiaomi MiTu Kids Watch 4X

Lo smartwatch per bambini Xiaomi MiTu Kids Watch 4X viene proposto al prezzo di 549 yuan, circa 67 euro al cambio, nelle colorazioni rosa e celeste.

Specifiche Huawei Darren Smart Table Lamp 2

Venendo invece alla novità presentata dall’altro colosso cinese, Huawei Darren Smart Tablet 2 è una lampada intelligente da scrivania che supporta l’illuminazione a 360°. La superficie di illuminazione del device è tarata per illuminare una scrivania della grandezza massima pari a 1.6 metri.

La lampada offre una illuminazione massima pari a 4839 lux e una temperatura colore da 4000 K, mentre grazie all’integrazione con l’applicazione Huawei Smart Home è possibile impostare fino a sette preset di illuminazione da controllare comodamente da smartphone.

Prezzo Huawei Darren Smart Table Lamp 2

Huawei Darren Smart Table Lamp 2 è disponibile in pre-ordine dall’11 al 17 agosto al prezzo di 179 yuan, circa 22 euro al cambio. Il prezzo finale sarà invece leggermente maggiore e pari a 199 yuan, circa 25 euro al cambio, direttamente su Huawei Vmall.