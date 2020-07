Dopo la porta intelligente arriva anche il nuovo materasso smart da parte di Xiaomi, che oltre a prendersi cura di noi durante con i suoi innumerevoli gadget vuole assicurarci il giusto riposo.

Xiaomi 8H Smart Mattress Zero è dunque il nuovo materasso intelligente, lanciato al momento in crowdfunding e che difficilmente approderà sui mercati occidentali, a meno di non ricorrere a qualche importatore di terze parti. è un materasso matrimoniale in grado di regolare in maniera indipendente il lato destro da quello sinistro, facendo quello che nessun altro materasso tradizionale è in grado di fare.

Quante volte vi è capitato di lamentarvi per il materasso mentre il vostro compagno/a dorme sonni tranquilli avendo trovato il materasso perfetto? Con Xiaomi 8H Smart Mattress Zero questo non accadrà mai, visto che si adatterà al singolo utente grazie a vari livelli di durezza e a numerosi controlli intelligenti.

Sono sufficienti 20 secondi perché l’intelligenza artificiale calcoli la giusta pressione interna per offrire il massimo comfort possibile al singolo utente. Lo spessore del materasso è di 26 centimetri con un rivestimento in lattice naturale italiano di 3 centimetri. L’airbag a sei zone, in combinazione con il sistema di molle indipendenti, fornisce un ottimo supporto anche a livello di colonna vertebrale.

Ha una funzione che favorisce l’addormentamento (modalità Yoga), 5 diversi algoritmi di supporto e la possibilità di controllarlo vocalmente con XiaoAI, l’intelligenza artificiale sviluppata da Xiaomi. E per i più freddolosi esiste anche la funzione di riscaldamento automatico, per entrare in un letto caldo e confortevole.

Trattandosi di un prodotto Xiaomi non possono mancare altre funzioni intelligenti, come il monitoraggio del sonno che fornirà dati personalizzati per ciascun occupante del letto attraverso l’app Xiaomi Home.

Il prezzo al lancio, in occasione della campagna di crowdfunding, è fissato a 4.599 yuan, circa 585 euro, che saliranno a 6.799 yuan (865 euro) una volta che il materasso sarà effettivamente in commercio. Un prezzo decisamente allettante se paragonato a molte soluzioni “non intelligenti” presenti sul mercato.