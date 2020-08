Arriverà il 15 settembre la risposta di Microsoft a Google Stadia: stiamo ovviamente parlando di xCloud, servizio dedicato agli appassionati di videogame.

Microsoft xCloud sarà inizialmente disponibile in 22 Paesi: Italia, Austria, Belgio, Canada, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Corea del Sud, Svezia, Francia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Tanti giochi per gli utenti Microsoft xCloud

L’11 settembre l’attuale versione gratuita beta sarà abbandonata e sostituita da Xbox Game Pass Ultimate e gli utenti potranno contare su oltre 100 titoli. Ecco i primi ad essere stati svelati:

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaign)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Il team di Microsoft ha anche confermato che Xbox Game Pass Ultimate non sarà l’unico modo per accedere alla piattaforma, in quanto sarà prevista una soluzione senza abbonamento.

Non mancheranno gli accessori

E gli utenti potranno contare anche su nuovi controller, annunciati da Microsoft proprio nelle scorse ore. Tra di essi troviamo Razer Kishi (disponibile sullo store italiano a 89,99 euro), PowerA (disponibile sullo store italiano a 74,99 euro), 8BitDo e Mobile Gaming Clips for Xbox Controllers.

Infine, per chi ritiene che l’aspetto audio sia fondamentale per una buona esperienza gaming, da Microsoft arriva SteelSeries Arctis 1 Wireless for Xbox, cuffia che negli Stati Uniti viene venduta a 99,99 dollari.

La sfida a Google Stadia è stata lanciata.