Tutte le versioni di Windows 10 attualmente supportate da Redmond hanno ricevuto in queste ore le consuete novità previste dal Patch Tuesday. Coloro che possiedono Windows 10 in versione 1909 (November 2019 Update) e 1903 (May 2019 Update) riceveranno un aggiornamento dai contenuti identici, dal momento tra le modifiche annunciate dal changelog non esistono differenze.

In questo modo Windows 10 1909 guadagna la build 18363.719 mentre per Windows 10 1903 c’è la build 18362.719. Di seguito il changelog allegato da Microsoft, comune ad entrambe le build:

Updates to improve security when using Microsoft Edge and Internet Explorer.

Updates for verifying user names and passwords.

Updates to improve security when using external devices (such as game controllers, printers, and web cameras).

Novità in arrivo anche per gli utenti consumer delle SKU Home e Pro che utilizzano Windows 10 1809, grazie alla build 17763.1098. Anche in questo caso, vi riportiamo di seguito il changelog comunicato da Microsoft:

Updates to improve security when Windows performs basic operations.

Updates for storing and managing files.

