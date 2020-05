Il team di Microsoft ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento di maggio per i computer basati su Windows 10, update che porta con sé Windows Subsystem for Linux 2 e miglioramenti all’assistente virtuale Cortana.

Le novità di Windows 10 May 2020 Update

La novità principale di questo aggiornamento è rappresentata da Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) con un kernel Linux personalizzato, integrazione che dovrebbe migliorare in modo notevole le prestazioni del sottosistema Linux di Microsoft.

WSL 2 non includerà ancora il supporto dell’applicazione GUI di Linux o l’accelerazione hardware della GPU, in quanto Microsoft ha promesso che entrambe queste feature saranno integrate con futuri aggiornamenti del sistema operativo.

Con questo update vengono introdotte anche importanti novità per l’assistente Cortana, che ora può essere sganciato dalla barra delle applicazioni di Windows 10 e include la possibilità di scegliere tra digitare o parlare con l’assistente digitale.

Non mancano, inoltre, alcune modifiche all’interfaccia generale per rendere l’assistente più piacevole e la possibilità di effettuare ricerche rapide dalla home (come meteo, notizie, ricorrenze della giornata e nuovi film).

Come scaricare l’aggiornamento

Windows 10 May 2020 Update può essere scaricato andando nel menu delle Impostazioni, selezionando Aggiornamento e Sicurezza e quindi Windows Update.