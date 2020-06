Il client web di WhatsApp si aggiorna alla versione 2.2025.5 mostrando qualche piccolo cambiamento relativo alla modalità scura. Purtroppo al momento non è ancora disponibile, ma il team di sviluppo ci sta lavorando per renderla il più funzionale possibile.

Novità WhatsApp Web 2.2025.5

Rispetto a quando vi abbiamo mostrato come attivare la modalità scura su WhatsApp Web, gli sviluppatori hanno apportato alcune modifiche alla palette di colori delle chat rendendo il nero più cupo, profondo, e rimuovendo l’accento in verde al cui posto è invece stato preferito il grigio chiaro.

È lecito immaginare che questa leggera variazione sia parte di un test più ampio per scegliere la palette di colori più adatta alla modalità scura che, quando verrà rilasciata a tutti, sarà attivabile tramite il menu WhatsApp > Impostazioni > Temi.

La novità vista nella versione 2.2025.5 di WhatsApp Web non è ancora disponibile al pubblico ed è stata attivata tramite codice, pertanto non è disponibile come classico aggiornamento da scaricare.

Concept per messaggi audio

I ragazzi di Wabetainfo hanno pubblicato un interessante concept che riguarda la possibilità di ascoltare messaggi audio mentre si continua ad utilizzare WhatsApp. Ad oggi, come avrete sicuramente notato se utilizzate l’applicazione di Facebook, uscire dalla chat in cui è in riproduzione l’audio ne provoca la sua interruzione.

L’idea è quella di implementare una funzione etichettata come “Voice Message heads“; questa, del tutto identica alle Chat Heads di Facebook Messenger, trasformano il messaggio audio in esecuzione in questa sorta di icona circolare fluttuante che è possibile trascinare a piacimento sulla UI dell’applicazione.

Oltre a consentire all’utente la possibilità di continuare a conversare in altre chat, permette anche di mettere in pausa o interrompere l’esecuzione del messaggio audio in maniera estremamente semplice. Benché la funzione sia effettivamente interessante, riteniamo che, ad oggi, quella offerta da Telegram sia di gran lunga più funzionale.

Oltre a permettere agli utenti di velocizzare la riproduzione di un messaggio audio, offre la possibilità di continuare a conversare in altre chat (o di continuare ad ascoltarlo anche fuori dall’applicazione) rilegando i comandi di controllo audio nella barra superiore della UI.

Che ne pensate del concept? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!