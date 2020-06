La Serie A sta per ripartire e per l’occasione il team di Vodafone ha deciso di lanciare una nuova interessante promozione dedicata agli appassionati di calcio.

L’obiettivo dell’operatore telefonico è quello di incentivare l’attivazione del pacchetto Vodafone TV Sport Plus: dal 10 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2020 (salvo eventuali proroghe), infatti, gli utenti che attiveranno tale servizio riceveranno anche 3 mesi gratuiti di NOW TV Pass Entertainment.

Vodafone con lo sport regala 3 mesi di intrattenimento Sky

In pratica, con questa promozione gli utenti avranno la possibilità per 3 mesi di usufruire attraverso NOW TV degli show televisivi, dei documentari e delle serie TV di Sky senza dover affrontare ulteriori costi.

Ricordiamo che Vodafone TV Sport Plus fino al 30 giugno è in promozione a 20 euro al mese e comprende il pass mensile NOW TV Sport (con 7 partite su 10 di Serie A per ogni giornata e gli altri eventi sportivi di Sky).

La promozione Vodafone TV Sport Plus con NOW TV Entertainment in regalo è riservata soltanto a chi effettua una nuova attivazione del pacchetto TV dell’operatore telefonico e a condizione che attivi un nuovo account NOW TV.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito dell’operatore.

