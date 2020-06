Vodafone ha cambiato il valore della velocità massima di download con Casa Wireless+, ovvero la soluzione più costosa della gamma Casa Wireless che permette agli utenti di navigare su internet in modalità wireless sfruttando la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Se, infatti, al lancio ufficiale la velocità massima teorica in download era indicata a 300 Mbps, l’operatore rosso ha operato una modifica del valore portandolo invece a 100 Mbps.

Vodafone Casa Wireless+ passa 100 Mbps

A parte il valore teorico di velocità di download raggiungibile su connessione FWA, continuano a restare invariate tutte le altre condizioni presenti all’interno della gamma Vodafone Casa Wireless, come:

Vodafone Casa Wireless al prezzo promozionale di 24,90 euro al mese con velocità fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload con modem FWA incluso;

al mese con velocità fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload con modem FWA incluso; Vodafone Casa Wireless+ al prezzo promozionale di 29,90 euro al mese con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload con modem FWA incluso;

al mese con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload con modem FWA incluso; Vodafone Casa Wireless+ incluso al prezzo scontato di 24,90 euro al mese valido solo per chi è già cliente Vodafone su rete mobile, con gli stessi parametri di velocità visti con Vodafone Casa Wireless+.

Qualsiasi sia il profilo scelto per Vodafone Casa Wireless, il cliente dovrà pagare 6 euro di costo di attivazione rateizzato per i primi 24 mesi. Il profilo Vodafone Casa Wireless teoricamente prevede un numero illimitato di giga per la navigazione sul web, ma la velocità massima raggiungibile sarà disponibile fino ad un massimo di 200 GB al mese, finiti i quali la connessione verrà automaticamente rimodulata a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Vi ricordiamo che tutte le offerte FWA di Vodafone sono disponibili sono per chi fa l’attivazione di una nuova linea, e non per chi richiede invece la portabilità da un altro operatore.

