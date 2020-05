Twitter ha annunciato che sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di controllare chi può rispondere ai loro tweet, mentre Instagram ora avvisa gli utenti per tempo quando trasmettono musica senza copyright.

Twitter permette di decidere chi può rispondere ai tweet

Twitter ha annunciato che sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di controllare chi può rispondere ai loro tweet. Durante la digitazione di un tweet potrete specificare chi può rispondere scegliendo tra “Tutti” (opzione predefinita), “Chi segui” o “Solo chi menzioni”.

Se scegliete una delle ultime due opzioni, l’icona di risposta diventerà grigia per le persone che non possono rispondere a quel tweet, le quali vedranno anche un’etichetta che spiega il motivo. Coloro che non possono rispondere a un tweet saranno comunque in grado di visualizzarlo, mettere il Like e ritwittarlo.

Come aggiornare Twitter

Al momento i nuovi controlli sulla privacy del tweet sono stati testati solo all’interno di una piccola cerchia di utenti su Android, iOS e client Web e non sappiamo quando verranno rilasciati per tutti gli utenti di Twitter. Potete provare ad aggiornare l’app tramite il Play Store di Google toccando il badge sottostante.

Instagram avvisa quando si trasmette musica senza copyright

Instagram ha pubblicato le sue linee guida per l’utilizzo di musica protetta da copyright durante i video live, le Storie e altri post sulla piattaforma, inoltre la società ha rilasciato un nuovo aggiornamento che avvisa agli utenti quando stanno utilizzando contenuti che violano le regole sul copyright.

Ora la notifica pop-up viene visualizzata in precedenza alle trasmissioni in diretta per dare agli utenti la possibilità di rimuovere l’audio in modo da evitare che il flusso venga silenziato o interrotto.

Instagram fornirà anche istruzioni più chiare per porre rimedio alla situazione nel caso in cui un flusso venga automaticamente disattivato o bloccato a causa dell’utilizzo di musica senza licenza.

Il post sul blog della piattaforma spiega che queste linee guida sono coerenti tra i video live e registrati su Facebook e Instagram e per tutti i tipi di account, ad esempio pagine, profili, account verificati e non verificati.

Come aggiornare Instagram

E’ possibile aggiornare l’app Instagram tramite il Play Store di Google toccando il badge sottostante.