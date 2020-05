Sony lancia le nuove TV OLED 4K HDR della serie A8, disponibili sul mercato italiano a breve con prezzi a partire da 2.199 euro. A seguire tutti i dettagli al riguardo.

Dettagli e prezzi delle TV Sony A8

Sarà dunque disponibile a breve sul mercato italiano la nuova gamma di TV OLED 4K del produttore nipponico, disponibili nelle versioni da 55 e 65 pollici. La serie Sony A8, fra le sue peculiarità, vanta il processore d’immagine X1 Ultimate, creato appositamente per un’analisi dei dati precisa e corrispondente al reale, corredata di varie funzioni software apposite.

È questo il caso di Pixel Contrast Booster, per migliorare la resa dei contrasti e dei toni; la tecnologia X-Motion Clarity per preservare la nitidezza e la fluidità delle immagini anche negli scenari più concitati, un’esclusiva della serie A8 di Sony.

Non è da meno il comparto audio, con il sistema Acoustic Surface Audio che si basa su un attuatore posizionato dietro lo schermo che dona al televisore delle vibrazioni che, a dire di Sony, paiono provenire dalla scena stessa. A corredo, i due subwoofer integrati sul lato posteriore completano il quadro con un audio il più possibile immersivo e calibrato.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza della Netflix Calibrated Mode, studiata appositamente per la piattaforma di streaming statunitense, l’ottimizzazione IMAX® Enhanced™ per la qualità dell’immagine e l’Ambient Optimization, una tecnologia che regola la luminosità in base alle condizioni di luce dell’ambiente, l’audio sulla presenza di oggetti che potrebbero assorbire il suono.

Lato software, le TV Sony A8 integrano Android TV e tutto il corredo di Google Play Store, Google Assistant e così via, e saranno disponibili per l’acquisto prossimamente a 2.199 euro per la versione da 55 pollici e a 3.199 euro per la variante da 65″.