Vi diamo una brutta notizia: Amazon non ha nessun regalo per voi. In questi giorni stanno circolando con una certa insistenza dei messaggi SMS che millantano di farvi ottenere omaggi da parte del noto shop online, e che ovviamente non hanno nulla a che vedere con l’azienda di Jeff Bezos.

Fate attenzione alla truffa via SMS: niente regali da Amazon

L’SMS che sta raggiungendo in questi giorni tanti smartphone, ovviamente sia Android sia iOS, proviene da una fantomatica “Cristina” e non cita Amazon in modo completo (“AMZ*PRIME”): attraverso un link porta a una finta pagina del celebre sito di e-commerce nel quale vengono richiesti alcuni dati personali e il pagamento, tramite carta di credito, di una piccola somma per avere in regalo un nuovo iPhone o altri simili e costosi prodotti.

Stanno circolando anche altre variante del messaggio, non sappiamo se ad opera degli stessi truffatori, ma il succo del discorso è sempre lo stesso: naturalmente non c’è alcun premio o regalo, ma solo l’intento di rubare i dati della carta di credito per l’attivazione di abbonamenti a pagamento, come segnalato anche dalla stessa Polizia Postale sui social. Ecco il testo degli SMS in questione:

Fate sempre attenzione dunque: se qualcosa vi sembra troppo bello per essere vero… molto probabilmente è perché non lo è. Non dovete MAI cliccare sui link contenuti in questo genere di SMS, e soprattutto MAI inserire dati della carta di credito su siti non affidabili (occhio alle imitazioni, come in questo caso). Non è facile ingannare gli utenti con un po’ di “esperienza”, ma vi invitiamo a condividere queste indicazioni con i vostri amici o parenti magari poco avvezzi con la tecnologia.