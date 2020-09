Trony è pronta a seguire i suoi diretti concorrenti, MediaWorld e Unieuro, e, ora che è giunto il momento di tornare tra i banchi di scuola, lancia una nuova campagna di volantini, accomunati dal periodo di validità delle offerte, ma che variano da regione a regione: si tratta di due validi volantini, da un lato Scontiamo l’IVA, dall’altro Premia i tuoi acquisti.

Volantino Trony “Scontiamo l’IVA”

Il primo volantino si chiama Scontiamo l’IVA, è valido fino al 4 ottobre 2020 – a quanto pare – solo in Sardegna, e promette uno sconto dell’IVA (parti al 18,03%) su tutti i prodotti evidenziati nel punto vendita. A dirla tutta, piuttosto interessanti sono le offerte che riguardano gli smartphone Android e non, per cui è previsto, in alcuni casi, anche la possibilità del finanziamento a tasso zero (per tutte le altre si veda questo link):

LG Velvet a 531,97 euro

a 531,97 euro OPPO A72 a 220,49 euro

a 220,49 euro Apple iPhone 11 a 827,04 euro

a 827,04 euro Samsung Galaxy S20 a 597,54 euro

Volantino Trony “Premia i tuoi acquisti”

L’altro volantino si chiama Premia i tuoi acquisti, è valido fino al 2 ottobre soltanto in Campania (e Formia) e in questo caso offre sconti fino al 50% su una selezione di prodotti, la maggior parte dei quali acquistabili tramite finanziamento a tasso zero. Così come per il volantino “Scontiamo l’IVA”, non sono affatto male le offerte che interessano gli smartphone (per tutte le altre offerte, come sempre, vedasi il volantino completo a questo link):