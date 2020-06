TP-Link annuncia l’arrivo della lampadina smart Wi-Fi TP-Link Tapo L510E all’interno del mercato della smart home. Essa, grazie alla possibilità di essere utilizzata senza la necessità di un hub già installato, permette agli utenti di controllarla tramite la stessa applicazione mobile indicata per l’ecosistema Tapo.

Specifiche TP-Link Tapo L510E

TP-Link Tapo L510E offre tutti i benefici della illuminazione LED, come ad esempio la lunga durata e consumi ridotti, ad un prezzo estremamente contenuto. Una volta connessa alla rete Wi-Fi di casa, la lampadina smart può essere facilmente controllata tramite l’applicazione mobile, anche quando si è lontani da casa.

Nonostante il prezzo economico, TP-Link Tapo L510E abbraccia alcune interessanti feature come ad esempio il dimming della luminosità; tramite essa sarà infatti possibile modulare l’intensità di luce in base ai propri gusti e alle proprie necessitò. Il pieno supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant la rende facilmente controllabile tramite la propria voce, mentre il risparmio energetico la indirizza a chi è particolarmente attento ai consumi in bolletta.

TP-Link Tapo L510E consuma meno rispetto ai classici modelli LED e, grazie ai programmi “Alba e Tramonto”, può accendere e spegnere automaticamente la luce in base al proprio fuso orario. È inoltre presente anche la modalità “Assenza” in cui la lampadina smart Wi-Fi simula la presenza di persone in casa per scoraggiare eventuali malintenzionati.

Prezzo TP-Link Tapo L510E

TP-Link Tapo L510E è immediatamente disponibile all’acquisto a questo link di Amazon al prezzo di 14,99 euro.

