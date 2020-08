Dalla Cina arriva la notizia del lancio dell’ennesimo gadget tecnologico targato Xiaomi: stiamo parlando della torcia multifunzione Xiaomi Wiha.

Si tratta di un dispositivo 3 in 1 che può contare su una torcia a doppio LED, una luce ultravioletta e una luce a infrarossi.

A dire del produttore, la torcia LED emette luce fredda (100/310 lumen) con un raggio d’azione che arriva fino a 65 metri, così da essere in grado di soddisfare le diverse necessità.

Le principali feature della torcia multifunzione Xiaomi Wiha

Tra le caratteristiche della nuova torcia di Xiaomi troviamo un sistema di alimentazione basato su tre batterie AAA, un magnete nella parte inferiore (in modo che possa attaccarsi facilmente ad una superficie metallica), la possibilità di essere utilizzata per un posizionamento preciso grazie alla luce laser a infrarossi, una scocca impermeabile (certificazione IPX4), la possibilità di essere utilizzata come strumento per la marcatura di colori fluorescenti grazie alla luce ultravioletta e una scocca realizzata con una lega ad alta resistenza (può rompere il finestrino di un’auto se necessario).

Per quanto riguarda le dimensioni, infine, è lunga 152 mm e ha un diametro di 30 mm mentre il peso è di circa 250 grammi.

La torcia multifunzione Xiaomi Wiha è disponibile in Cina a 249 yuan (circa 30 euro) mentre non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione in Europa.