Maggio 2020 sarà un mese estremamente importante per TIM. La compagnia italiana svela infatti la nuova offerta Mondo Netflix con abbinati TIMVISION Plus e TIMVISION Box, il modem TIM HUB+ e molto altro.

Mondo Netflix in arrivo dal 27 maggio

Partendo da Mondo Netflix, il nuovo bundle permetterà ai clienti di avere in un’unica soluzione l’accesso all’abbonamento standard di Netflix (11,99 euro al mese), TIMVISION Plus (5 euro) ed il noleggio gratuito di TIMVISION Box (3 euro), il tutto in promozione al prezzo di 12,99 euro al mese.

Secondo le ultime informazioni circolate in rete, sembrerebbe molto probabile il lancio di Mondo Netflix per il prossimo 27 maggio 2020, ma non è ancora confermato. Il bundle in questione dovrebbe essere offerto a tutti i clienti TIM muniti di una connessione internet su rete fissa per chi è già cliente o per chi lo sarà attivando l’offerta TIM Super.

I clienti già muniti di un account Netflix che attivano Mondo Netflix dovranno utilizzare le stesse credenziali, mentre bisognerà disattivare eventuali bundle con altri partner nel caso in cui la piattaforma di streaming fosse abbinata ad un altro servizio.

TIMVISION Box presenterà inoltre una nuova interfaccia utente sviluppata per rendere più semplice e appagante la navigazione fra i menu e i servizi integrati in esso. Infatti, in un’unica vetrina sarà possibile accedere alla lista di tutti i partner TIMVISION presenti (Disney+, Netflix, Prime Video, Now TV, Dazn, Eurosport e Chili), come la visione di trailer in background e molto altro.

Venendo infine al nuovo modem TIM HUB+, questo andrà a prendere il posto dell’attuale HUB per tutte le nuove attivazioni FTTH (Fiber To The Home). Le novità del nuovo modem ruoteranno attorno ad una migliore velocità (fino a 4 volte superiore), migliore copertura in casa, migliore gestione della connessione e ping più basso per il gaming online.